Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein mutmaßlicher Drogen-Dealer ist am Donnerstag (05.03.2026) von der Polizei festgenommen worden. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Gegen den 27-Jährigen ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und eine Rauschgif-termittlungsgruppe der Kriminalpolizei seit Ende Januar wegen des Verdachts des Han-dels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Bereits am 22.01.2026 fiel der Mann bei einem anderen Polizeieinsatz auf, wonach er in Gewahrsam genommen wurde. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten einen unbekannten Stoff auf, bei dem der Verdacht auf eine illegale Substanz bestand. Nach einer entsprechenden Laboruntersu-chung bestätigte sich im Nachgang der Verdacht auf eine synthetische Droge in nicht geringer Menge, wonach auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Hechingen gegen den 27-Jährigen Haftbefehl erlassen wurde.

Am Donnerstag wurde der einschlägig polizeibekannte Deutsche von Fahndungskräften der Kriminalpolizei in Balingen angetroffen, festgenommen und am Freitag (06.03.2026) der Haftrichterin beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte, der erst im Juli 2025 aus der Haft entlassen worden war, wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der synthetischen Drogen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell