Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: COPDAYS 2026 für den Landkreis Esslingen am 09. und 10. April 2026 mit Polizeischau für alle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Auch dieses Jahr finden wieder die COPDAYS, das beliebte, zweitägige Erlebnispraktikum für junge Berufsinteressenten, in Esslingen statt.

Von den 36 Plätzen sind nur noch wenige verfügbar, jedoch findet am zweiten Tag der Veranstaltung von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr eine Polizeischau statt, bei der sich viele verschiedene Einheiten der Polizei vorstellen. Die Schau ist für alle Interessierten geöffnet, eine Anmeldung ist hier nicht notwendig. Auch Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde sind herzlich eingeladen!

Diejenigen, die einen der heiß begehrten Plätze ergattern konnten, haben Mitte April im Sportpark Weil die Möglichkeit, die Aufgaben der Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Reutlingen, sowie des Polizeipräsidiums Einsatz hautnah zu erleben und dabei sogar selbst aktiv zu werden. Es wartet ein facettenreiches Programm auf die Teilnehmenden, mit dem die Vielfalt des abwechslungsreichen Berufs bei der Landespolizei vorgestellt wird und bei dem das Mitmachen im Mittelpunkt steht.

Welche Aufgaben warten im Polizeialltag? Wie sieht ein Streifenwagen von innen aus? Was können unsere Polizeihunde? Wie arbeitet eigentlich die Kriminaltechnik? Wieso hat die Polizei Drohnen und was sieht man alles, wenn man beim Polizeipräsidium Einsatz arbeitet? Diese und noch viele weitere Fragen werden in entspannter Atmosphäre von erfahrenen Polizistinnen und Polizisten beantwortet. Aber auch Beamtinnen und Beamte, die gerade in Ausbildung sind, berichten von ihren Eindrücken. Interessante, praktische Vorführungen und Erste-Hilfe-Training gehören ebenfalls zum Programm. Weil zum Polizeiberuf auch eine gewisse Fitness gehört, stehen an beiden Tagen Dienstsport, Einsatztraining und der COPDAYS-Parcours gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen auf dem Plan.

Wer teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 23.03.26 mit einem Motivationsschreiben, einem tabellarischen Lebenslauf mit aktuellem Foto und einem Scan eines Schul- oder Abschlusszeugnisses per E-Mail an reutlingen.berufsinfo@polizei.bwl.de bewerben. Für eine Teilnahme wird eine gewisse Fitness und körperliche Belastbarkeit vorausgesetzt, über die auch in der Bewerbung Angaben gemacht werden können. Zusätzlich kann, sofern vorhanden, ein Sport- oder Schwimmabzeichen beigefügt werden.

Und wieder gilt: Wer dieses Mal keinen Platz für die COPDAYS in Esslingen mehr bekommen hat, muss nicht lange warten, denn es sind bereits die nächsten COPDAYS in Planung.

Die Veranstaltungen richten sich an alle jungen Erwachsenen und Jugendlichen, die herausfinden wollen, ob der Polizeiberuf zu ihnen passt. Auch potentielle Berufswechsler sind willkommen. Eine Teilnahme ist ab dem vollendeten 14. Lebensjahr bis zum jungen Erwachsenenalter möglich. Mitmachen kann, wer in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen oder im Zollernalbkreis wohnt, auf dem Weg zur Mittleren Reife, Fachhochschulreife oder zum Abitur ist oder bereits einen solchen Abschluss hat.

Für alle Fragen rund um den Polizeiberuf stehen unsere Einstellungsberater Benjamin Seidt und Markus Ebert unter 0711/3990-298 oder -299 jederzeit gerne zur Verfügung. Auf unserer Karriereseite www.karriere-polizei-bw.de gibt es ebenfalls Informationen rund ums Thema. (ah)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell