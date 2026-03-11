PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RT: Nach Überfall auf Wettbüro in Albstadt-Tailfingen: Tatverdächtiger festgenommen - Albstadt (ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 04.03.2026 / 11.27 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6228603

Nach dem Überfall auf ein Wettbüro in der Goethestraße in Albstadt-Tailfingen am Abend des 3. März 2026 verzeichnen die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen einen raschen Ermittlungserfolg. Zwischenzeitlich konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen werden. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet hatte ein zunächst Unbekannter das Wettbüro gegen 22.45 Uhr mit einem Messer bewaffnet betreten und von einem Gast, den er wohl für einen Mitarbeiter hielt, Bargeld verlangt. Nachdem der Gast den Täter aufgefordert hatte, das Gebäude zu verlassen, war dieser ohne Beute geflüchtet.

Durch den Hinweis einer Zeugin gelang es nun, den 27-Jährigen als Tatverdächtigen zu identifizieren. Die Staatsanwaltschaft erwirkte in der Folge einen richterlichen Haftbefehl gegen den in Albstadt wohnhaften Mann. Dieser wurde am Montag (09.03.2026) festgenommen. Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler auch die augenscheinliche Tatkleidung sowie das mutmaßlich verwendete Messer. Am Dienstag (10.03.2026) wurde der Beschuldigte, bei dem es sich um einen türkischen Staatsangehörigen handelt, dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und ordnete gegen den 27-Jährigen die Untersuchungshaft an.

