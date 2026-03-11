Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Neue Erkenntnisse zu Einbruchdiebstahl in Münsingen; Verkehrsunfälle; Raubdelikt

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Nach Diebstahl von hochwertigen E-Bikes: Neue Hinweise zum Tatfahrzeug (Zeugenaufruf)

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 09.03.2026 / 11.30 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6231583

Nach dem professionell ausgeführten Einbruchdiebstahl am Sonntag (08.03.2026) in ein Fahrradgeschäft in der Bertha-Benz-Straße ermittelt zwischenzeitlich die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Wie bereits berichtet hatten sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und, wie zwischenzeitlich bekannt ist, mehrere Dutzend hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von über 200.000 Euro entwendet. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten nun neue Erkenntnisse zum Kleinlaster gewonnen werden, mit dem die Täter die entwendeten Räder abtransportierten. Demnach war der weiße Kleinlaster des Herstellers Mercedes mit einem grauen Planen-Aufbau und Esslinger (ES-) Kennzeichen versehen. Über der Fahrerkabine war eine Art Kojen-Aufbau montiert. Außerdem wurde bekannt, dass sich die Täter mit dem Fahrzeug bereits ab der Nacht zum Donnerstag, 5. März 2026, im Industriegebiet um die Bertha-Benz-Straße aufgehalten haben. Am Wochenende war das Fahrzeug zumindest zeitweise in der Max-Eyth-Straße geparkt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht daher weiterhin Zeugen, denen der weiße Kleinlaster in den Tagen vor der Tat im Bereich von Münsingen, insbesondere im Industriegebiet um die Bertha-Benz-Straße, aufgefallen ist oder die sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07381/9364-0 an das Polizeirevier Münsingen erbeten. (mr)

Pliezhausen (RT): Nach Verkehrsunfall in Klinik gebracht

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin ist am Mittwochmittag durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Eine Zeugin hatte um zwölf Uhr die Polizei verständigt, als sie die Verletzte in der Dörnacher Straße aufgefunden hatte. Aufgrund ihrer Verletzungen waren neben dem Rettungsdienst ebenfalls der Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (nf)

Kirchheim unter Teck (ES): Radfahrerin übersehen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichtverletzt wurde eine 52 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag an der Einmündung Jesinger Halde / Zu den Schafhofäckern ereignet hat. Ein 26-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem VW Crafter auf der Straße Zu den Schafhofäckern aus Richtung Jesinger Straße kommend in Richtung Wohnsiedlung Schafhof unterwegs. An der Einmündung wollte er nach rechts in die Jesinger Halde abbiegen. Dabei übersah er die ordnungsgemäß auf dem ausgeschilderten Radweg entgegenkommende Radfahrerin. Trotz beidseitiger Bremsversuche kam es zur Kollision. Durch den Aufprall kam die 52-jährige Fahrradfahrerin zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. (nf)

Altbach (ES): Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ein Zusammenstoß zweier Pkw hat am Dienstagnachmittag eine verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Autos gefordert. Gegen 16.15 Uhr fuhr eine 66-jährige Lenkerin eines Skoda Fabia von der Wilhelmstraße kommend in die Esslinger Straße ein und kollidierte hierbei mit einem Mercedes GLC, der von einer 46-Jährigen gelenkt wurde. Die verletzte Skodafahrerin wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Summe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. (tr)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person hat sich am Mittwochmittag in Balingen ereignet. Die 44-jährige Fahrerin einer Mercedes-Benz A-Klasse befuhr gegen 12.10 Uhr die Straße Neige, als sie an der Kreuzung zur Brucknerstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden Seat-Lenkerin missachtete. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich die 31 Jahre alte Seat-Fahrerin leichte Verletzungen zuzog. Sie musste daraufhin durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (nf)

Albstadt (ZAK): Verdacht auf Raubdelikt (Zeugenaufruf)

Nachträglich zur Anzeige gebracht worden ist ein Raub, der sich am Dienstagabend in Ebingen ereignet haben soll. Den Angaben des 39-jährigen Geschädigten zufolge stieg dieser gegen 19.30 Uhr am Bahnhof in Ebingen aus dem Zug aus und soll auf dem Weg zum Busbahnhof von zwei unbekannten Männern von hinten angegangen worden sein. Nach einer Forderung nach Geld soll dem Geschädigten ins Gesicht geschlagen worden sein, wonach die beiden Unbekannten ohne weitere Tathandlung und ohne Diebesgut zu Fuß flüchteten. Unmittelbar nach der Tat erfolgte keine Verständigung der Polizei. Am Folgetag wurden beim Geschädigten nicht unerhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich festgestellt, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat und unter Telefon 07432/955-0 nach Zeugen sucht. (tr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell