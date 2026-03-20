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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Trunkenheitsfahrten im Verkehr

Germersheim (ots)

Gleich zwei alkoholisierte Fahrzeugführer stellten Beamten der Polizeiinspektion Germersheim am 19.02.2026, gegen 15:00 Uhr in der Hafenstraße fest. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei einem PKW-Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Ein zweiter kontrollierter PKW, der offenbar zu dem erstgenannten Fahrzeug gehörte, wurde ebenfalls überprüft. Auch bei dessen Fahrer stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Der freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 1,79 Promille.

Beiden Fahrzeugführern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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