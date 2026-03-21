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POL-PDLD: POL-PDLD: L509/ BAB65/ Anschlussstelle LD-Zentrum - verschmutzte Fahrbahn(Nachtrag zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6240340)

POL-PDLD: POL-PDLD: L509/ BAB65/ Anschlussstelle LD-Zentrum - verschmutzte Fahrbahn(Nachtrag zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6240340)
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Anschlussstelle LD-Zentrum (ots)

L509/ BAB65/ Anschlussstelle LD-Zentrum - verschmutzte Fahrbahn

Am gestrigen Freitagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Edenkoben mitgeteilt, dass ein Klein-LKW im Auffahrtsbereich der BAB65, Anschlussstelle Landau-Zentrum in Fahrtrichtung Ludwigshafen, einen Eimer Farbe verloren habe. Bei dem Klein-LKW soll es sich vermutlich um einen dunklen Mitsubishi gehandelt haben. Der Fahrer habe dies bemerkt und anschließend versucht, die Farbreste zu beseitigen. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass die Fahrbahn auf einer Strecke von ca. 15-20m derart mit Streichputz verunreinigt war, dass eine Gefahr für weitere Verkehrsteilnehmer bestand. Zudem wurden die Reste im Straßengraben entsorgt, sodass auch eine Gefahr für die Umwelt nicht auszuschließen war. Der Verursacher war nicht mehr anzutreffen.

Die Autobahnauffahrt musste daher für ca. 2 Stunden gesperrt und durch eine Reinigungsfirma gereinigt werden.

Es meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizeidienststelle und gaben sachdienliche Hinweise. Durch die Hilfe der Zeugen konnte der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt werden. Diesen erwarten nun eine Strafanzeige, sowie die Kostenübernahme der Entsorgung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Waldschmitt

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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