LPI-J: Tankbetrug mit Roller
Jena (ots)
Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Jena, meldete am Dienstagmorgen einen Tankbetrug von einem Rollerfahrer. Dieser hatte am Vorabend mit seinem Roller weniger Liter Benzin getankt und fuhr dann ohne zu bezahlen davon. Die Polizei Jena nahm eine Anzeige wegen Betrug auf und leitete Ermittlungen zum Fahrzeugführer ein. Der finanzielle Schaden war unter 10 Euro.
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