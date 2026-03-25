LPI-J: Tankbetrug mit Roller

Jena (ots) - Ein 59-Jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete sich bei der Polizei, weil er am frühen Mittwochmorgen gegen 03:30 Uhr von zwei Frauen in Jena Lobeda belästigt wurde. Polizeibeamte begaben sich zum Einsatzort. Dort erhielten die beiden Frauen ein Hausverbot. Grund hierfür war, dass eine der beiden Frauen, eine 30-Jährige den Mann beleidigt und bespuckt hatte. Die Beamten setzten das ...

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