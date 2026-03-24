Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß mit Moped - Richtigstellung

Saale-Holzland (ots)

In Graitschen bei Bürgel ereignete sich Sonntagabend eine Kollision zwischen einer 42-jährigen PKW Fahrerin und einem 16-jährigen Mopedfahrer. Der Mopedfahrer befuhr die Poxdorfer Straße und wollte in der Folge in die Hauptstraße einfahren. Auf der Hauptstraße fuhr die Fahrzeugführerin in Richtung Löberschütz. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit des Mopedfahrers, kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mopedfahrer verletzte sich dabei leicht. Im Nachgang meldeten auch die beiden Insassen des PKW, dass sie durch die Kollision Schmerzen verspüren.

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