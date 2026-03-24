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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf

Weimar / Weimaer Land (ots)

Am Freitagabend, den 20.03.2026, kam es in Apolda zu einem Ladfriedensbruch. Gegen 23:30 Uhr waren zwei männliche Personen im Alter von 20 und 21 Jahren in einem grauen Suzuki GAND VITARA unterwegs. Auf einem Parkplatz in der Ludwig-Edinger-Straße befanden sich zu dem Zeitpunkt ca. 8-10 Fahrzeuge. Nachdem der PKW der beiden Männer an den Fahrzeugen vorbeifuhr, setzten sich die Fahrzeuge in Bewegung und folgten dem Suzuki. In der Annahme, dass es sich bei den Fahrzeugen um einen Autocorso o.ä. handelte, fuhr der Fahrer des Suzuki in der Leipziger Straße an den rechten Fahrbahnrand, um die Kolonne vorbeizulassen. Die 8-10 Fahrzeuge hielten jedoch ebenfalls an. Die Insassen der Fahrzeuge stiegen aus, gingen auf die Insassen des Suzuki zu und begannen, aus bisher unerklärlichen Gründen, auf die beiden Männer einzuschlagen. In diesem Zusammenhang fielen auch beleidigende Worte, die Bezug zu einer feindschaftlichen Einstellung gegenüber eines Jenaer Fußballvereins haben könnten. Durch den Angriff erlitten beide Männer Verletzungen im Gesicht. Der PKW Suzuki wurde ebenfalls durch die handelnden unbekannten Täter beschädigt. Die Frontscheibe des Fahrzeugs wurde zerstört und die Karosserie eingedellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Anschließend entfernte sich die Gruppierung mit ihren Fahrzeugen in unbekannte Richtung.

Die handelnden Personen waren alle dunkel gekleidet und vermummt. Die Kennzeichen der zugehörigen Fahrzeuge sind nicht bekannt.

Wenn sie den Vorfall beobachtet haben, ihnen die Fahrzeuge auf dem Parkplatz oder im Umkreis aufgefallen sind, oder sie sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, dann melden sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens: 0071111/2026 unter der Telefonnummer Tel.: 03644 541-0 oder per Mail: PI.Apolda@polizei.thueringen.de, bei der Polizei Apolda.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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