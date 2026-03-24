LPI-J: Dieb in Supermarkt gestellt

Apolda (ots) - In der Wielandstraße in Apolda wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Opel Crossland mit Erfurter Kennzeichen angefahren. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug dort gegen 22:30 Uhr am Samstag geparkt und als er am nächsten Tag gegen 12:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er leider feststellen, dass sein Auto angefahren wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden ...

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