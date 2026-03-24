LPI-J: Dieb in Supermarkt gestellt
Apolda (ots)
Gestern Mittag wurde in einem Supermarkt in der Straße des Friedens in Apolda ein Mann dabei beobachtet, wie er sich etwas in den Rucksack steckte. Kurz darauf wollte der 26-Jährige den Einkaufsmarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Gegen den Langfinger wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.
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