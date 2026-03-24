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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb in Supermarkt gestellt

Apolda (ots)

Gestern Mittag wurde in einem Supermarkt in der Straße des Friedens in Apolda ein Mann dabei beobachtet, wie er sich etwas in den Rucksack steckte. Kurz darauf wollte der 26-Jährige den Einkaufsmarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Gegen den Langfinger wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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