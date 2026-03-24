Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geparktes Auto angefahren - Unfallverursacher geflohen

Apolda (ots)

In der Wielandstraße in Apolda wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Opel Crossland mit Erfurter Kennzeichen angefahren. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug dort gegen 22:30 Uhr am Samstag geparkt und als er am nächsten Tag gegen 12:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er leider feststellen, dass sein Auto angefahren wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

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