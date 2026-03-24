LPI-J: Betrunken auf E-Scooter
Saale-Holzland (ots)
Streifenbeamte beobachteten am frühen Montagabend einen Mann auf einem E-Scooter. Dieser fuhr in der Bahnhofstraße und die Beamten führten mit ihm eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle führten die Beamten eine Alkoholmessung durch. Diese ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Die Beamten brachten den 39-Jährigen zur nächsten Polizeidienststelle und führten eine gerichtsverwertbare Messung durch. Diese bestätigte das Ergebnis. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.
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