Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken auf E-Scooter

Saale-Holzland (ots)

Streifenbeamte beobachteten am frühen Montagabend einen Mann auf einem E-Scooter. Dieser fuhr in der Bahnhofstraße und die Beamten führten mit ihm eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle führten die Beamten eine Alkoholmessung durch. Diese ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Die Beamten brachten den 39-Jährigen zur nächsten Polizeidienststelle und führten eine gerichtsverwertbare Messung durch. Diese bestätigte das Ergebnis. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

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