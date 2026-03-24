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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter muss in Polizeigewahrsam

Jena (ots)

Ein 67-Jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete am Dienstagabend einen aggressiven Mann in einem Fitnesscenter. Sofort begaben sich Polizisten zum Einsatzort in der Innenstadt von Jena. Der Mann hatte nach dem Mitarbeiter geschlagen und diesen beleidigt. Der hochaggressive Mann sollte fixiert werden, um andere Personen nicht mehr zu gefährden. Dabei bespuckte er einen der Beamte und biss in den bekleideten Unterarm eines weiteren Polizisten. Die Beamten fesselten den 23-Jährigen und nahmen ihn in Polizeigewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Nachdem sich der junge Mann beruhigt hatte, wurde er nach ca. 2 Stunden wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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