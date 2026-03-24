Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rücksichtsloser Täter

Weimar / Weimarer Land (ots)

Zu einer verbalen Auseinandersetzung kam es Montagabend in Weimar. Ein unbekannter Mann stritt sich mit einer Gruppe Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren sowie deren Betreuern im Alter von 44 bis 58 Jahren. In der Folge warf der unbekannte Mann eine Glasflasche gegen einen Zaun, hinter dem sich die anderen Personen befanden. Die Flasche zersplitterte und einer der Glassplitter traf ein 9-jähriges Kind, welches dadurch Schmerzen erlitt. Der Täter entfernte anschließend in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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