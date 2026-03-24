LPI-J: Fahrzeug entwendet
Jena (ots)
Montagmittag meldete ein Mitarbeiter einer Firma in Jena Göschwitz den Diebstahl eines Firmenwagens. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass nicht nur ein Fahrzeug entwendet wurde, sondern auch, dass versucht wurde ein weiteres Fahrzeug kurzzuschließen, um dieses wahrscheinlich in der Folge ebenfalls zu entwenden. Unbekannte Täter verschafften sich zutritt zum Firmengelände und entwendeten den PKW im Wert von ca. 12.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet
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