LPI-J: Patientin beklaut
Weimar / Weimarer Land (ots)
Einen dreisten Diebstahl meldete Montagabend eine 35-jährige Patientin eines Krankenhauses im Weimarer Land. Sie befand sich für einen längeren Zeitraum in ärztlicher Behandlung und stellte in dieser Zeit ihr E-Bike im Parkhaus ab. Ein unbekannter Täter entwendete in dieser Zeit einen nicht separat gesicherten Bordcomputer im Wert von 130 Euro. Die Polizei rät, Anbauteile wie Bordcomputer, Fahrradbeleuchtungen o.ä., beim Abstellen des Fahrrades abzubauen und nicht unbeobachtet am Fahrrad zurückzulassen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell