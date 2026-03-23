Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spielzeugpistole führt zu Anzeige

Weimar / Weimarer Land (ots)

Eine 46-jährige Dame meldete der Polizei Weimar Sonntagnachmittag, dass eine männliche Person aus einem Wohnhaus heraus mit einer Waffe auf sie gezielt hat und sie sich dadurch bedroht fühlt. Die Dame konnte den Beamten vor Ort zeigen, wo genau sie die Person gesehen hat. Im Rahmen der Ermittlungen am Ereignisort, konnte ein 9-jähriges Kind, welches auf die Personenbeschreibung passt angetroffen werden. Ebenso konnten die Beamten eine Spielzeugpistole auffinden. Weiterhin wurde bekannt, dass die Mitteilerin das Kind, als sie die Waffe sah, beleidigte und ihn in dem Zusammenhang aufforderte die Waffe wegzulegen. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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