LPI-J: Angebranntes Essen

Jena (ots) - Ein 44-Jähriger aus Jena Nord meldete am frühen Sonntagnachmittag einen Angriff auf ein 46-Jährige Frau. Diese hatte zuvor den Müll nach draußen gebracht und traf im Treppenhaus auf eine 20-Jährige. Diese habe die Frau zunächst bedrängt und ihr anschließend in ihr Gesicht geschlagen. Die 46-Jährige verletzte sich leicht im Gesicht. Hinzugerufene Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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