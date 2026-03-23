LPI-J: Angebranntes Essen
Saale-Holzand (ots)
Zu einem Einsatz wegen eines ausgelösten Heimrauchmelders, kam es Sonntagmittag in Eisenberg. Ein 68-jähriger Anwohner, bereitete sich wahrscheinlich sein Mittagessen zu. Um ein Anbrennen des Essens zu verhindern, löschte er die heiße Pfanne mit Wasser ab. Durch den entstandenen Dampf, wurde der Rauchmelder ausgelöst. Ein Sach- oder Personenschaden entstand glücklicherweise nicht.
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