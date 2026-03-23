LPI-J: Toaster führt zu Feuerwehreinsatz
Saale-Holzand (ots)
Eine 96-jährige Dame aus Kahla wollte Sonntagmittag wahrscheinlich ihr Mittagessen zubereiten und schaltete dazu ihren Herd ein. Auf dem Herd stand noch ein Toaster, welcher durch die heiße Herdplatte einen Kleinbrand auslöste. Dabei wurden die Küchenzeile sowie der Fußboden leicht beschädigt. Glücklicherweise blieb die Dame unverletzt.
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