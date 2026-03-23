LPI-J: Angriff im Hausflur

Jena (ots) - In Wenigenjena haben Unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Simson gestohlen. Ein 44-Jähriger meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten begaben sich zum Tatort und nahmen eine Anzeige wegen Diebstahls auf. Währenddessen bemerkten die Beamten, dass eine weitere Simson angegriffen wurde. Das Zündschloss der Maschine war manipuliert. Es gibt aktuell keine Hinweise auf die möglichen ...

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