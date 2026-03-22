Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung Dixi-WC

Jena (ots)

Am Abend des 21.03 wurde dem ID Jena ein lauter Knall im Bereich der Theobald-Renner-Str. gegen 23:30 Uhr gemeldet. Nach Abprüfung der Streifenkräfte konnte im Nahbereich ein beschädigtes Dixi-WC festgestellt werden. Unbekannte öffneten hierbei gewaltsam die gesicherte Tür des WC´s und zündeten folgend im Inneren einen Sprengkörper. Hierdurch wurde das WC beschädigt. Im Anschluss verließ der Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Sollten Sie zur Identität des Täters etwaige Hinweise geben können, so melden Sie sich bitte unter 03641 810.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell