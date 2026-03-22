PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung Dixi-WC

Jena (ots)

Am Abend des 21.03 wurde dem ID Jena ein lauter Knall im Bereich der Theobald-Renner-Str. gegen 23:30 Uhr gemeldet. Nach Abprüfung der Streifenkräfte konnte im Nahbereich ein beschädigtes Dixi-WC festgestellt werden. Unbekannte öffneten hierbei gewaltsam die gesicherte Tür des WC´s und zündeten folgend im Inneren einen Sprengkörper. Hierdurch wurde das WC beschädigt. Im Anschluss verließ der Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Sollten Sie zur Identität des Täters etwaige Hinweise geben können, so melden Sie sich bitte unter 03641 810.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 10:23

    LPI-J: Sachbeschädigung

    Apolda (ots) - Ein Vermieter in Bad Sulza fand am 20.03.2026 seine Ferienwohnung verwüstet vor. 2 Personen hatten sich in der Unterkunft eingemietet. Bei der Endreinigung wurde festgestellt, dass das Mobiliar zu Bruch ging. Ferner wies eine Wand Löcher auf und es lagen verteilt Essensreste und Getränkedosen in der Wohnung. Der Schaden beträgt mindestens mehrere hundert Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 10:21

    LPI-J: Wildunfall

    Apolda (ots) - Am 22.03.2026 kam es kurz vor 23:00 Uhr zu einem Wildunfall zwischen einer 69 Jahre alten VW Golf-Fahrerin und einem Wildschwein. Die Lenkerin befuhr die B87 zwischen den Ortslagen Rannstedt und Reisdorf als das Tier plötzlich die Fahrbahn querte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Durch den Aufprall lösten die Fahrzeugairbags aus und die Fahrerin kollidierte deshalb noch mit einer Leitplanke. Die Frau ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 08:08

    LPI-J: Raubüberfall in Kranichfeld - 56-jähriger schwer verletzt

    Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 20. März 2026 auf Samstag, den 21. März 2026 im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, wurde ein 56-jähriger Mann in der Ilmenauer Straße in Kranichfeld Opfer eines Raubüberfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte auf dem Nachhauseweg, als er von mehreren bislang unbekannten Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren