Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Raubüberfall in Kranichfeld - 56-jähriger schwer verletzt

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 20. März 2026 auf Samstag, den 21. März 2026 im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, wurde ein 56-jähriger Mann in der Ilmenauer Straße in Kranichfeld Opfer eines Raubüberfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte auf dem Nachhauseweg, als er von mehreren bislang unbekannten Personen angegriffen wurde. Im Zuge des Angriffs wurden dem Mann sein Geldbeutel sowie seine Schlüssel entwendet. Der 56-jährige erlitt durch die Tat erhebliche Verletzungen, darunter eine Fraktur und Prellungen im Gesicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die am 21. März 2026 zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr in der Ilmenauer Straße in Kranichfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizeistation Weimar zu wenden.

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