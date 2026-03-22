PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Raubüberfall in Kranichfeld - 56-jähriger schwer verletzt

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 20. März 2026 auf Samstag, den 21. März 2026 im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, wurde ein 56-jähriger Mann in der Ilmenauer Straße in Kranichfeld Opfer eines Raubüberfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte auf dem Nachhauseweg, als er von mehreren bislang unbekannten Personen angegriffen wurde. Im Zuge des Angriffs wurden dem Mann sein Geldbeutel sowie seine Schlüssel entwendet. Der 56-jährige erlitt durch die Tat erhebliche Verletzungen, darunter eine Fraktur und Prellungen im Gesicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die am 21. März 2026 zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr in der Ilmenauer Straße in Kranichfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizeistation Weimar zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 08:05

    LPI-J: Einbruch in Transporter - Täter vermutlich gestört

    Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 20. März 2026, auf Samstag, den 21. März 2026, drangen bislang unbekannte Täter in einen Transporter in der Martersteigstraße in Weimar ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Scheibe der hinteren Fahrzeugtür eingeschlagen und sich so Zugriff auf die im Innenraum gelagerten Werkzeugkisten verschafft. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine Transportbox mit ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 08:04

    LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

    Jena (ots) - Pkw auf dem Dach gelandet Samstagmorgen befuhr die 73jährige Skodafahrerin die Landstraße von Magersdorf kommend in Richtung Unterneus (Saale-Holzland-Kreis). Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam sie aus Unachtsamkeit von der Straße ab und streifte einen Baum. Dadurch überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach mittig der Fahrbahn liegen. Die Fahrzeugführerin hatte scheinbar mehr als einen ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 08:03

    LPI-J: Raubüberfall in Kranichfeld - 56-jähriger schwer verletzt

    Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 20. März 2026 auf Samstag, den 21. März 2026 im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, wurde ein 56-jähriger Mann in der Ilmenauer Straße in Kranichfeld Opfer eines Raubüberfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte auf dem Nachhauseweg, als er von mehreren bislang unbekannten Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren