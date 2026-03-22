Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Transporter - Täter vermutlich gestört

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 20. März 2026, auf Samstag, den 21. März 2026, drangen bislang unbekannte Täter in einen Transporter in der Martersteigstraße in Weimar ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Scheibe der hinteren Fahrzeugtür eingeschlagen und sich so Zugriff auf die im Innenraum gelagerten Werkzeugkisten verschafft. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine Transportbox mit Werkzeug, die jedoch nur wenige Meter entfernt zurückgelassen wurde. Vermutlich wurden die Täter bei der Tat gestört. Zeugen, die in der Nacht vom 20. auf den 21. März 2026 im Bereich der Martersteigstraße in Weimar verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Weimar zu wenden.

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