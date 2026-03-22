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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Pkw auf dem Dach gelandet

Samstagmorgen befuhr die 73jährige Skodafahrerin die Landstraße von Magersdorf kommend in Richtung Unterneus (Saale-Holzland-Kreis). Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam sie aus Unachtsamkeit von der Straße ab und streifte einen Baum. Dadurch überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach mittig der Fahrbahn liegen. Die Fahrzeugführerin hatte scheinbar mehr als einen Schutzengel und blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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