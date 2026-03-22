LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
Pkw auf dem Dach gelandet
Samstagmorgen befuhr die 73jährige Skodafahrerin die Landstraße von Magersdorf kommend in Richtung Unterneus (Saale-Holzland-Kreis). Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam sie aus Unachtsamkeit von der Straße ab und streifte einen Baum. Dadurch überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach mittig der Fahrbahn liegen. Die Fahrzeugführerin hatte scheinbar mehr als einen Schutzengel und blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.
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