Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwer verletzter Jugendlicher nach Wildunfall auf der B 85

Weimar (ots)

Am Freitagabend gegen 22:25 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 85 zwischen Bad Berka und Blankenhain ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kleinkraftrades. Der 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades kollidierte auf Höhe des Abzweigs Neusaalborn mit einem kreuzenden Wildtier. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er eine Fraktur am Bein. Es wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden.

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