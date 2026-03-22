Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Enttäuschte Kinderaugen

Am Samstagnachmittag hatte ein 40jähriger Familienvater in Vorbereitung des Kindergeburtstages seiner Tochter eine "Schatztruhe" als Höhepunkt der Schnitzeljagd im Wald Im Lohmholz/Stadtroda versteckt. Noch bevor die sieben Mädchen ihren Schatz finden konnten, hatten sich nach Zeugenaussagen ein Jugendlicher und seine Begleiterin des Inhaltes der Truhe bemächtigt und in Richtung Stadtgebiet entfernt. Trotz sofortiger Fahndung nach den möglichen Tatverdächtigen gelang es nicht, diese und den Inhalt der Truhe aufzufinden. Dem Familienvater gelang es nur schwer, die traurigen Mädchen zu beruhigen.

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere die beiden Spaziergänger, welche Angaben zum Tatgeschehen machen können. Hinweise bitte an Tel.: 0361574356210.

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