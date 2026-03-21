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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener Radfahrer

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.03.26 fiel der Polizei Jena ein Radfahrer im Bereich der Theobald-Renner-Str. auf. Dieser wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein Atemalkoholwert v. 1,92 Promille festgestellt. Der Betroffene wurde im Anschluss als Beschuldigter wegen Trunkenheit im Verkehr belehrt. Der weitere Weg führte ihn zur Blutentnahme, eine Weiterfahrt unter Alkoholeinfluss wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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