LPI-J: Betrunkener Radfahrer
Jena (ots)
In den frühen Morgenstunden des 21.03.26 fiel der Polizei Jena ein Radfahrer im Bereich der Theobald-Renner-Str. auf. Dieser wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein Atemalkoholwert v. 1,92 Promille festgestellt. Der Betroffene wurde im Anschluss als Beschuldigter wegen Trunkenheit im Verkehr belehrt. Der weitere Weg führte ihn zur Blutentnahme, eine Weiterfahrt unter Alkoholeinfluss wurde ihm untersagt.
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