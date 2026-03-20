LPI-J: Spiegel angefahren - Unfallverursacher geflohen

Niedertrebra (ots) - Kurz hinter dem Ortsausgang von Niedertrebra kam es gestern Abend zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh plötzlich die Straße überquerte, konnte eine heranfahrende PKW-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Tier verstarb an der Unfallstelle. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

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