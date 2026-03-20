LPI-J: Spiegel angefahren - Unfallverursacher geflohen
Apolda (ots)
In der Alexanderstraße in Apolda wurde gestern ein blauer Hyundai i20 angefahren. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug dort gegen 09:00 Uhr geparkt und als sie gegen 11:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie leider feststellen, dass ihr Auto angefahren wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell