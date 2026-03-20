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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tödlicher Vorfall in Stadtroda - Ermittlungen laufen

Saale- Holzand (ots)

Stadtroda: Ein 37-Jähriger Lkw-Fahrer fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Lkw durch Stadtroda. In der Straße Breiter Weg, ein Mann betrat plötzlich auf die Straße, der Fahrer versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Ein eingesetzter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Verstorbene war 30 Jahre alt. Nach ersten Einschätzungen geht die Polizei von einem Suizid aus. Sie hat nun Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls aufgenommen. Wenn Sie selbst oder jemand in Ihrem Umfeld sich in einer akuten seelischen Krise befindet, nehmen Sie die Situation ernst und suchen Sie Unterstützung. Gespräche mit vertrauten Personen oder professionelle Hilfe können entlasten. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Notruf (112) oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117). Auch Telefonseelsorgen bieten rund um die Uhr anonym und kostenlos Hilfe an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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