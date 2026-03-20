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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonnenbrand

Weimar / Weimarer Land (ots)

Eine Meldung über einen brennenden Gartenzaun erreichte die Polizei Weimar Donnerstagnachmittag. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich um drei brennende Mülltonnen handelte. Ein 46-jähriger Mitteiler hatte bereits begonnen den Brand zu löschen und wurde im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr Mellingen dabei unterstützt. Die hinzugerufene Polizei befragte vor Ort die Inhaberin der Mülltonnen. Sie gab an, dass sie mit den Händen, alte Asche in die Mülltonnen warf und diese dann anfingen zu brennen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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