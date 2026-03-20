PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fluchtversuch durch Fahrradfahrer

Weimar / Weimarer Land (ots)

Eine Verkehrskontrolle mit einem Radfahrer wollten die Beamten der Polizei Weimar Donnerstagnachmittag durchführen. Der 21-jährige Mann fuhr in der Karl-Liebknecht-Straße verbotswidrig auf dem Gehweg und bediente dabei zusätzlich sein Handy. Als der Radfahrer die Polizisten erblickte, versuchte er zu flüchten. Die Beamten versuchten ihn daran zu hindern und griffen nach dem Mann. Durch den Zugriff als auch durch das Wechseln des Fahrers von dem Gehweg auf die Straße in diesem Moment, stürzte er. Nach eigenen Angaben blieb er jedoch unverletzt. Bei der anschließenden Kontrolle der Person, fanden die Beamten Drogen sowie eine größere Menge Bargeld. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 07:50

    LPI-J: Berauscht auf E-Scooter

    Saale-Holzland (ots) - Polizeibeamter der Polizeiinspektion Saale-Holzland kontrollierten am Donnerstagnachmittag eine E-Scooter Fahrerin in Eisenberg. Im Rahmen der Kontrolle führten die Beamten einen Drogentest mit der 27-Jährigen Fahrerin durch. Der Test legte den Schluss nahe, dass die Fahrerin unter Einfluss von Drogen gefahren ist. Sie wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht, um eine Blutprobe zu entnehmen. Bei einem positiven Testergebnis, erwartet die Frau ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 07:50

    LPI-J: Portemonnaie entwendet

    Saale-Holzland (ots) - Das Portemonnaie entwendet wurde Donnerstagvormittag einer 57-jährigen Dame in Eisenberg. Während sie ihren Einkauf in einem Supermarkt tätigte, hängte sie ihre Handtasche samt Portemonnaie an den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment, entwendete ein unbekannter Täter das Portemonnaie der Dame. Als sie dies bemerkte, war der Täter bereits verschwunden. Hinweis der Polizei: Lassen sie ihre Wertgegenstände, auch bei einem kurzen Einkauf, ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 07:50

    LPI-J: Graffito in der Innenstadt

    Jena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in der Innenstadt von Jena, ein Graffito mit roter Farbe an einer Hauswand angebracht. Die Meldung über die Schmierereien erreichte die Polizei via E-Mail. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81-1503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren