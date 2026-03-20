Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fluchtversuch durch Fahrradfahrer

Weimar / Weimarer Land (ots)

Eine Verkehrskontrolle mit einem Radfahrer wollten die Beamten der Polizei Weimar Donnerstagnachmittag durchführen. Der 21-jährige Mann fuhr in der Karl-Liebknecht-Straße verbotswidrig auf dem Gehweg und bediente dabei zusätzlich sein Handy. Als der Radfahrer die Polizisten erblickte, versuchte er zu flüchten. Die Beamten versuchten ihn daran zu hindern und griffen nach dem Mann. Durch den Zugriff als auch durch das Wechseln des Fahrers von dem Gehweg auf die Straße in diesem Moment, stürzte er. Nach eigenen Angaben blieb er jedoch unverletzt. Bei der anschließenden Kontrolle der Person, fanden die Beamten Drogen sowie eine größere Menge Bargeld. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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