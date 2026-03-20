Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Portemonnaie entwendet

Saale-Holzland (ots)

Das Portemonnaie entwendet wurde Donnerstagvormittag einer 57-jährigen Dame in Eisenberg. Während sie ihren Einkauf in einem Supermarkt tätigte, hängte sie ihre Handtasche samt Portemonnaie an den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment, entwendete ein unbekannter Täter das Portemonnaie der Dame. Als sie dies bemerkte, war der Täter bereits verschwunden. Hinweis der Polizei: Lassen sie ihre Wertgegenstände, auch bei einem kurzen Einkauf, nicht unbeobachtet. Schließen sie ihre Taschen und Rucksäcke und tragen sie diese am Körper, sodass sie ihre Sachen im Blick behalten können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell