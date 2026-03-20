Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision Radfahrer

Jena (ots)

Ein 54-Jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstagnachmittag den für Fahrräder freigegebenen Gehweg in der Camburger Straße stadteinwärts. Zeitgleich wollte ein 50-Jähriger Transporter-Fahrer aus einem Grundstück heraus in die Camburger Straße einbiegen. Dabei übersah dieser mutmaßlich den Radfahrer und es kam zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht und Rettungssanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet alle Autofahrer um eine besonders aufmerksame und rücksichtsvolle Fahrweise. Gerade jetzt mit steigenden Temperaturen am Tag, steigt die Dichte an Fahrradfahrern. Für Radfahrer wird zur eigenen Sicherheit angeraten, stets einen Helm zu tragen.

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