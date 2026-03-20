LPI-J: Abgebrannt

Apolda (ots) - Zwischen 13:45 Uhr und 14:45 Uhr wurde gestern in der Hanfstraße in Apolda ein dort parkender PKW Kia angefahren. Als die Besitzerin zu ihrem Auto zurückkehrte, entdeckte sie einen Kratzer vom Kotflügel bis zur Fahrertür sowie an der Heckstoßstange. Der Unfallverursacher konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Zeugen, welche etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte ...

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