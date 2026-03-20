LPI-J: Abgebrannt
Jena (ots)
Durch die Rettungsleitstelle Jena wurde der Polizei Donnerstagnachmittag ein Fahrzeugbrand in einem Autohaus gemeldet. Eine erste Prüfung ergab, dass ein Elektroauto, aus bisher ungeklärter Ursache, eigenständig Feuer fing. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindert werden konnte. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden, zu einer Gefährdung von Personen kam es nicht.
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