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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf

Jena (ots)

Am Abend des 13.03.2026 kam es in Jena Lobeda zu einer räuberischen Erpressung. Nach einem Fußballspiel liefen zwei männliche Personen gegen 22:30 Uhr von der Straßenbahnhaltestelle "Altlobeda" den Radweg in Richtung Lobeda entlang, um folglich durch den Fußgängertunnel "Goldberg" zu laufen. Beide trugen sichtbar Fanutensilien des Fußballvereins "FC Carl Zeiss Jena" am Körper. Vor dem Tunnel bemerkten die beiden, drei, ihnen unbekannte, Männer. Nachdem sie den Tunnel passiert hatten, blieben die beiden Freunde stehen und unterhielten sich. Plötzlich kamen zwei der drei unbekannten Männer auf sie zu. Sie waren nun jeweils mit einem schwarzen Tuch vor dem Mund maskiert. Der dritte unbekannte Mann, blieb am Eingang des Tunnels stehen. Unter Androhung von Gewalt verlangten sie nun die Herausgabe der Fanutensilien. Um einer körperlichen Auseinandersetzung zu entgehen, folgten die beiden FCC Fans der Aufforderung. Anschließend entfernten sich die unbekannten Männer mit ihrem Beutegut, fußläufig in Richtung Theobald-Renner-Straße.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

   - vermummt
   - 160-170cm groß
   - normale Statur
   - einer trug eine schwarz/rote Jacke, der andere eine graue Jacke
   - Jeans

Wenn sie die Tathandlung beobachtet haben oder im Tatzeitraum drei männliche, auf die Beschreibung passende Personen / im Umkreis verdächtige Fahrzeuge, gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, dann melden sie sich unter Angabe des Aktenzeichens: 0064838/2026 unter der Telefonnummer 03641-81-0 oder E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de bei der Polizei Jena.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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