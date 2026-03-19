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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Bus

Weimar / Weimarer Land (ots)

In Weimar Schöndorf kam es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Bus und einem Auto. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreisverkehr miteinander. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es kam für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen, die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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