LPI-J: Politische Schmiererei

Saale-Holzland (ots) - Während des Einkaufs bestohlen wurde am Mittwochvormittag eine 70-jährige Dame in Eisenberg. Ihr Portemonnaie samt Inhalt wurde in einem unbemerkten Augenblick durch unbekannte Täter aus ihrer Tasche entwendet. Diese hatte sie mit geschlossenem Reisverschluss um die Schulter hängen. Noch während des Einkaufs bemerkte die Dame, dass ihre Tasche nun geöffnet war und das Portemonnaie fehlte. Von dem Täter fehlte zu dem Zeitpunkt bereits jede Spur. ...

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