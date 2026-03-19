LPI-J: Politische Schmiererei
Saale-Holzland (ots)
Durch die Stadtverwaltung Kahla wurde der Polizei am Mittwochmittag ein Graffito gemeldet. An einem Nebengebäude der Stadtverwaltung wurde ein großer Schriftzug mit schwarzer Farbe angebracht. Augenscheinlich nimmt die Schmiererei Bezug auf die Gerichtsverhandlung eines ehemaligen Thüringer Abgeordneten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Entfernung des Schriftzugs wurde bereits veranlasst.
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