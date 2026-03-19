LPI-J: Zusammenprall an Grundstückseinfahrt
Jena (ots)
Ein 79-Jähriger wollte im Bereich der Hermann-Löns-Straße, am Mittwochabend auf die Straße einbiegen. Als der Herr in die Straße einbog übersah er mutmaßlich einen herannahenden 21-Jährigen BMW-Fahrer. Der Bevorrechtigte BMW-Fahrer konnte einen Aufprall nicht mehr verhindern und es kam zur Kollision. Durch den Aufprall verletzte sich der 22-Jährige Beifahrer leicht. Die Beamten der Jenaer Polizei leiteten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.
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