LPI-J: Buell Motorrad in Apolda gestohlen

Saale-Holzland (ots) - Die Rettungsleitstelle erfuhr am Dienstag, gegen 21:30 Uhr von einer brennenden Mülltonne Am Stadion in Hermsdorf. Umgehend wurden Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort entsandt. Hier wurde festgestellt, dass die 1000 L fassende Papiertonne bereits vollständig niedergebrannt war. Eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand nicht. Hinweise zu möglichen Tätern bzw. der Zündquelle konnten vor Ort nicht erhoben werden. Zeugen werden gebeten, sich ...

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