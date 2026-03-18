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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Buell Motorrad in Apolda gestohlen

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12.03.2026 und dem 17.03.2026 wurde aus der Tiefgarage in der Jenaer Straße in Apolda ein schwarzes Motorrad der Marke Buell gestohlen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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