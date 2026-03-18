LPI-J: Körperverletzung im Rastenberger Tunnel
Weimar / Weimarer Land (ots)
Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern kam es Dienstagabend in Weimar. Ein 19-jähriger Mann traf im Bereich des Rastenberger Tunnels, auf zwei ihm unbekannte männliche Personen. Aus bisher ungeklärter Ursache, schlugen die beiden unbekannten Täter unvermittelt auf den 19-jährigen Mann ein. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Durch die Schläge erlitt der Geschädigte diverse Verletzungen am Körper. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Zur Aufklärung der Tatumstände wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.
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