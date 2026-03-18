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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Jena (ots)

Im Zentrum von Jena kam es Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem 36-jährigen Radfahrer. Die Straßenbahn fuhr vom Ernst-Abbe-Platz in Richtung Holzmarkt. Der Radfahrer wollte aus Richtung Holzmarkt in den Nonnenplan einbiegen und übersah dabei, scheinbar aus Unachtsamkeit die herannahende Straßenbahn. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer stürzte und zog sich in Folge dessen leichte Verletzungen zu. Weder an der Straßenbahn noch am Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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