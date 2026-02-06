Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten EC-Karte

Jüchen (ots)

Unter dem Vorwand, dass unregelmäßige Abbuchungen durch einen Online-Händler vom Konto erfolgten, erhielt eine 88-jährige Jüchenerin am Donnerstag (05.02.) gegen 11:30 Uhr einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. In dem Gespräch wurde der Dame erläutert, dass eine angebliche fehlerhafte Abbuchung in Höhe von 3200 Euro erfolgt sei. Obwohl die Angerufene diese Abbuchungen mehrfach leugnete, blieb der Anrufer hartnäckig und teilte mit, dass eine Mitarbeiterin vorbei käme und die EC-Karte zwecks Prüfung abholen würde. Gegen 12:30 Uhr klingelte eine Frau, etwa 20 - 25 Jahre alt, kräftigere Statur, mit dunklen zum Zopf gebundenen Haaren, bekleidet mit dunklem T-Shirt und blauer Hose, bei dem Opfer und nahm sowohl die Karte als auch Bargeld in dreistelliger Höhe entgegen. Die Abholerin entfernte sich anschließend vom Haus an der Straße An den Weiden auf zurzeit unbekannte Art. Das Telefonat wurde für die komplette Zeit durch den Anrufer weitergeführt und schließlich einige Zeit nach Abholung beendet. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Abholerin und ihrem möglichen Fahrzeug geben können.

Sie fragen sich sicher wie kann ich mich denn schützen?

Eigentlich ist es einfach: Auflegen!

Lassen Sie sich nicht von den Ganoven hinters Licht führen. Seien Sie stets misstrauisch und beenden Sie das Gespräch. Wählen Sie anschließend eine von Ihnen herausgesuchte Nummer und vergewissern Sie sich bei dem Geldinstitut oder Polizei ob der Grund stimmt.

Besuchen Sie auch die Internetseiten der Polizei https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 und der polizeilichen Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ und lernen Sie die verschiedenen Machenschaften der Ganoven kennen.

