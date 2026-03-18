Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rollstuhl entwendet

Weimar / Weimarer Land (ots)

Eine 62-jährige Dame meldete der Polizei Dienstagmorgen den Fund eines Rollstuhls im Bereich der Belvederer Allee. Augenscheinlich stammt dieser aus dem Klinikum Weimar. Die Beamten brachten den Rollstuhl zum Klinikum zurück. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein unbekannter Täter diesen unberechtigter Weise entwendet hat um wahrscheinlich damit durch die Innenstadt zu fahren. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

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