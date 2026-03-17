LPI-J: Diebstahl von 400 kg Kupferkabel

Weimar / Weimarer Land (ots) - Einen Einbruch in einen Boxclub in Weimar-West meldete der Polizei, Montagnachmittag ein 39-Jähriger. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Büroräumen und entwendeten Beutegut im Wert von über 4000 Euro. Anschließend entfernten sie sich wieder in unbekannte Richtung. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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