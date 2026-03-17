LPI-J: Diebstahl von 400 kg Kupferkabel
Utenbach (ots)
Gestern, gegen 14:45 Uhr sind Unbekannte auf ein Grundstück in der Deusch-Griffener-Straße in Utenbach eingebrochen. Dort haben sie knapp 400 kg Kupferkabel aus einem Container gestohlen. Geflohen sind die Diebe vermutlich mit einem weißen Transporter. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
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