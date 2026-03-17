LPI-J: Einbruch in Boxclub

Saale-Holzland (ots) - Zu einem Streit zwischen einem getrennten aber noch zusammenlebenden Ehepaar, kam es Montagabend in Hermsdorf. Beide Beteiligten tranken im Verlauf des Abends Alkohol, weshalb eine Diskussion in einem Streit endete. Die 40-jährige Frau schlug dabei gegen den Körper ihres 42-jährigen Ehemanns, welcher dadurch jedoch nicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Streit in die Küche, wo der Ehemann, scheinbar aus Wut, ein Glas auf ...

mehr