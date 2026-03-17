Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hund gerettet

Saale-Holzland (ots)

In Eisenberg meldete sich ein Mitteiler bei der Polizei und gab an, einen Hund eingefangen zu haben. Dieser war alleine unterwegs und hatte lediglich ein Halsband, ohne jeden Hinweis auf den Besitzer, um. Die Polizei informierte in der Folge die Rettungsleitstelle der Stadt Jena, welche sich in der Folge um den Hund kümmerten.

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