LPI-J: Tankbetrug
Jena (ots)
Einen Tankbetrug meldete Montagnachmittag eine Tankstellenmitarbeiterin der Polizei in Jena. Eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin betankte ihren PKW, schaute anschließend in den Verkaufsraum der Tankstelle und fuhr dann ohne zu bezahlen davon. Die Tankfüllung hatte einen Wert von 48 Euro. Die Ermittlung des Fahrzeughalters ist Gegenstand eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.
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