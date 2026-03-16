Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelter Treffer

Weimaer Land (ots)

Gleich zwei Haftbefehle konnte die Polizei Apolda Samstagnachmittag vollstrecken. Eine ursprünglich begangene Beschädigung der Fahrbahn durch einen Traktoranhänger führte die Polizei auf die Spur der beiden Männer. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser der Polizei bestens bekannt ist und der sog. "Reichsbürgerszene" zugeordnet werden kann. Während der Kontrolle verhielt sich der 50-jährige Traktorfahrer sehr unkooperativ. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Im Verlauf der Kontrolle erschien der Bruder des Mannes am Einsatzort. Treffer Nummer zwei, denn auch der Bruder wurde per Haftbefehl gesucht. Die beiden Männer wurden vor Ort festgenommen.

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