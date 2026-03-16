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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw beschädigt

Saale-Holzland (ots)

Ein polizeibekannter 40- jähriger wurde am Donnerstagabend dabei beobachtet, wie er eine Delle in den rechten vorderen Kotflügel eines Pkw VW Passats in Eisenberg trat. Zeugen in der Nachbarschaft konnten den Vorfall beobachten und es wurde umgehend die Polizei informiert. Dabei soll der Täter, welcher ebenfalls in der Nachbarschaft wohnt, sich bereits häufiger in der Vergangenheit an Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben. Der Mann wurde aufgesucht und eine Gefährderansprache durchgeführt. Zum Tatvorwurf der Sachbeschädigung wollte er sich nicht äußern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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