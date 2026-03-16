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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall führt zu Anzeige

Weimar / Weimarer Land (ots)

Über die Rettungsleitstelle erreichte die Polizei Weimar Sonntagnachmittag die Meldung über einen Motorradunfall mit einer Verletzten Person. Der 23-jährige Motorradfahrer war bereits zu Hause und verspürte nun schmerzen. Vor Ort gab der Fahrzeugführer gegenüber den Beamten an, dass er von Großschwabhausen in Richtung Hammerstedt fuhr, in der Folge die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Den Beamten als auch den hinzugerufenen Rettungsdienst flog während des Gesprächs mit dem Verunfallten ein starker Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Bei dem 23-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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